La SDC passe à l’offensive

La SDC de Bouira est passée depuis hier matin à l’offensive en lançant une vaste campagne de recouvrement de ses créances impayées auprès de ses abonnés. Quelque 850 abonnés des localités d’Ahnif, M’Chedallah, Saharidj et Aghbalou sont concernés par cette première étape. Dans un communiqué rendu public, la SDC de Bouira précise que le montant des créances détenues par l’agence de M’Chedallah s’élève à 113 millions de DA et que les abonnés ciblés par cette campagne de recouvrement détiennent pas moins de 22 millions de dinars. Pour ce faire, la SDC signale qu’elle a mobilisé tous ses employés et agents de la direction de distribution de Bouira pour la réussite de cette campagne. Les abonnés détenteurs de créances ciblés par cette campagne sont ainsi «invités» à régulariser au plus vite leurs situations sous peine d’être privés de la fourniture en énergie électrique et gazière jusqu’à ce qu’ils s’acquittent de leurs redevances.

