172 expéditions de conteneurs effectuées

Pas moins de 172 expéditions de conteneurs par train ont été effectuées du port de Béjaïa vers la zone logistique Tixter de Bordj Bou Arreridj depuis le début de l’année en cours, selon un bilan établi, dernièrement, par l’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB). Ainsi, plus de 3 823 conteneurs (équivalent vingt pieds, EVP), ont été transportés durant cette même époque par voie ferroviaire depuis le port de Béjaïa vers Tixter. Pour rappel, cette ligne ferroviaire, qui permet le transfert de marchandises sur rails vers une zone logistique extra-portuaire, située à 190 km du port de Béjaïa, a été inaugurée en août 2016. Ce moyen de transport a permis de décongestionner les routes nationales et diminuer les accidents de circulation, dont la majorité est causée par des camionneurs, selon les statistiques. En outre, l’ouverture de cette zone logistique extra-portuaire a rapproché les conteneurs de marchandises de leurs propriétaires. L’autre avantage de cette solution qui permettra aussi de contourner les fermetures récurrentes de routes par des citoyens réclamant l’amélioration de leur cadre de vie, est de faire des économies sur le carburent, a-t-on expliqué. Rattaché à la voie ferrée et situé à quelques kilomètres de l’autoroute Est-Ouest, le site de Tixter s’étend sur une superficie de 20 hectares. Sa mise en service, selon l’EPB, a apporté une valeur ajoutée à la fois au port par l’augmentation de ses capacités d’accueil des marchandises et aux opérateurs qui pourront mieux organiser leurs opérations d’import-export par le truchement d’offres logistiques «door to door», favorisant une meilleure maîtrise de la chaine d’approvisionnement et de distribution. Dans un autre chapitre, le bilan des activités de l’EPB durant les dix premiers mois de l’exercice 2018 fait état d’un net recul des exportations d’hydrocarbures. L’exportation du pétrole brut a régressé de 7%, comparativement à la même période de l’exercice 2017, a-t-on souligné. Par ailleurs, le volume des importations a enregistré une augmentation de 1,26%, à cause, notamment, de la hausse d’importation du blé, laquelle a progressé de 13%.

