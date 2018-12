Rassemblement de citoyens devant la mairie

Par DDK | Il ya 40 minutes | 83 lecture(s)

Des habitants de Mouldiouane, un des plus importants villages de la commune de Draâ Ben Khedda, se sont rassemblés, hier matin, devant le siège de l'APC, pour réclamer leur part des logements accordés par l’Etat dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire. Les protestataires réclamaient également un quota en logements sociaux. Reçus par le président de l'APC, Mustapha Bouarour, des représentants des villageois lui ont exprimé leur «frustration». «Notre village a carrément été ignoré lors du recensement de l'habitat précaire. En outre, nous n’avons bénéficié d’aucun quota de logements sociaux», ont-ils expliqué au maire. Celui-ci leur apportera des précisions concernant la liste RHP établie par ses prédécesseurs, leur expliquant que celle-ci «fut soumise au contrôle» et que «le programme de logements sociaux est en cours de réalisation». Le maire leur affirmera : «Concernant le RHP, je ne peux me prononcer sur votre cas, tant que la liste définitive des bénéficiaires n'est pas arrêtée, puisqu’elle fait l'objet d'une opération de contrôle». Il leur a promis : «Si d’autres logements sont dégagés, ils seront attribués en toute transparence et en concertation avec tous les représentants des quartiers». Au sujet des logements sociaux, M. Bouarour leur a assuré : «Une demande de notification de nouveaux logements à attribuer dans le cadre du social sera déposée auprès du wali, en concertation avec le chef de daïra». L'édile communal ajoutera : «Cela aboutira à la constitution de brigades d'enquête qui travailleront de concert avec les comités des quartiers». Les engagements du maire à prendre en considération leur revendication et à travailler dans la transparence finiront par convaincre les habitants de Mouldiouane qui se sont dispersés dans le calme, tout en exprimant leur détermination à rester vigilants et à remonter au créneau en cas de nécessité.

M Haddadi.