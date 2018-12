Par DDK | Il ya 40 minutes | 102 lecture(s)

L’APC de Tizi-Ouzou vient d’être dotée du premier guichet commun électronique pour le traitement des documents biométriques, à savoir cartes d’identité et passeports. Ce guichet unique a été inauguré hier par le wali Abdelhakim Chater en présence des autorités locales. L’expérience est la première du genre dans la wilaya. «On a commencé cette opération dans la commune chef-lieu en attendant de la généraliser à travers d’autres communes de la wilaya», a affirmé le wali. Et d’ajouter : «Tizi-Ouzou n’est qu’une première expérience à titre d’échantillonnage. On va généraliser au fur et à mesure à travers d’autres communes, à commencer par les chefs-lieux de daïras». Le guichet électronique commun permettra l’allégement des procédures pour les citoyens, concernant notamment l’établissement des deux documents concernés par cette procédure, à savoir la carte d’identité et le passeport, fera savoir le wali. Il permettra en outre, ajoute-t-il, «de faire gagner du temps au citoyen et réduire le nombre de documents requis. Ainsi, l’agent aura directement accès à tous les papiers qui seront enregistrés. Le citoyen n’aura plus à signer de documents.» S’agissant des objectifs en haut lieu, le ministère des collectivités locales aspire à aller vers une «administration électronique et lutter contre la bureaucratie», notera le responsable qui précisera que le suprême objectif est de «rapprocher l’administration du citoyen». «Pour que la généralisation soit effective dans la wilaya, on ne doit pas seulement ramener les équipements mais aussi former le personnel pour qu’il soit qualifié. À présent, on est à la phase de formation du personnel, le reste viendra par la suite. La tutelle aura à fixer les délais pour ça», a indiqué le wali Chater. À noter que le système de numérisation se fera dans un premier temps, en plus de la commune chef-lieu, dans trois autres annexes, à savoir celles de la Nouvelle-ville, Boukhalfa et la Haute-ville, en attendant Redjaouna et Timizart Loghbar dans un second temps. «La procédure est en cours», rassure le P/APC Ouahab Aït Menguellet qui a indiqué qu’«ils sont en phase de formation du personnel».

Kamela Haddoum.