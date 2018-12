Six morts et huit blessés en 24 heures

Par DDK | Il ya 1 heure | 70 lecture(s)

Six personnes ont trouvé la mort et huit autres ont été blessées, suite à plusieurs accidents de la route, en une seule journée, au niveau national, selon la Protection civile. «Du 9 au 10 décembre 2018, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés dont quatre mortels, ayant causé 6 décès et 8 blessés, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les éléments de la Protection civile», a fait savoir, hier, le bilan rendu public par la Direction Générale de la Protection Civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M’sila «avec deux personnes décédées et cinq autres blessées, suite à une collision entre un fourgon et un véhicule léger, survenue sur la RN 60, dans la commune et daïra de Hammam Dalaa», a encore ajouté le même document. Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour «l’extinction de 4 incendies urbains et divers, dont 3 incendies dans la wilaya d’Alger et un autre dans la wilaya de Médéa». Une personne a été victime de gêne respiratoire, «suite à un incendie déclaré au 1er étage d’une habitation sise à la Rue Abderrahmane Zaghnoune, commune d’El Harrach. La victime a été traitée sur place, avant d’être évacuée vers l’hôpital Salim Zemirli», précise la même source. Les mêmes services ont fait état de 2 personnes présentant des gènes respiratoires «suite à un incendie déclaré au 3e étage d’un immeuble sis à la Rue Omar Ben Khatab, commune de Bab el Oued. Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis transférées vers l’hôpital Maillot dans un état satisfaisant». A retenir que durant la même période, les unités de la Protection civile ont opéré 2 303 interventions, dans différents types de secours, répondant aux appels de citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, etc.

Samira Saïdj