40 morts et 1 964 blessés depuis janvier

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Pas moins de 1 650 accidents de la circulation ont été enregistrés, depuis le début de l’année en cours, sur les routes de la wilaya de Béjaïa, selon la déclaration du commandant Soufi, responsable de la cellule de communication à la Protection civile. Ces accidents ont fait 40 morts et 1 964 blessés. L'officier de la Protection civile précise que la majorité des accidents se sont produits sur la RN26 qui relie Béjaïa à Alger et la RN9 qui joint Béjaïa à Sétif. Pour diminuer ce nombre effarant d'accidents, il recommande vivement aux automobilistes de réduire leur vitesse et de respecter la distance de sécurité.

B Mouhoub.