3 643 logements et aides distribués

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Les clés de 2 062 logements LSP, LPL et AADL et 1 581 aides à l’habitat rural ont été distribuées hier à leurs bénéficiaires de différentes communes de la wilaya, lors d’une cérémonie organisée au théâtre régional Kateb Yacine, présidée par le wali. Élus, autorités civiles et militaires et société civile étaient présents. En marge de la cérémonie, organisée dans le cadre de la célébration des événements du 11 décembre 1960, le wali a rappelé que cette opération «rentre dans le cadre du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika», précisant que «ce n’est qu’une tranche parmi tant d’autres, distribuées à chaque occasion historique». M. Abdelhakim Chater a tenu à rassurer les citoyens sur la disponibilité d’autres quotas qui seront distribués dans les mois à venir. Cette dynamique, souligne-t-il, «prouve que la wilaya a bénéficié de gros projets inscrits dans le cadre du programme du Président au profit des citoyens et citoyennes de la wilaya». «On commence à récolter les fruits de cette politique», a-t-il encore affirmé. «Le ministre a instruit de donner les logements avec toutes les commodités et équipements», ajoutera-t-il. A propos des programmes de logements en souffrance dans la wilaya, le wali a rassuré : «Des mesures sont prises pour faire avancer les travaux des programmes de logements qui sont en souffrance. Dans les prochains jours et mois, il y aura le règlement du gros des problèmes». Le directeur de l’OPGI a de son côté noté que 10 000 logements LPL sont en cours de réalisation. Les communes concernées par les logements distribués sont : Tamda 75 sur les 90 logements LSP ; A Ouaguenoun, le quota est exclusivement destiné aux familles de la DGSN ; 40 unités LPL à Ouacifs, 110 à Azazga, 166 à Azeffoun ; 125 unités LSP toujours à Azeffoun ; 152 sur 159 RHP (recasement habitat précaire) à Draâ El-Mizan et 178 à Draâ Ben Khedda. Concernant l’AADL, 340 ont été attribués au pôle d’excellence dans la commune du chef-lieu. Toujours sur le même site, 1 037 logements LPL ont été attribués. En plus de la remise des clés, 1 581 décisions concernant l’habitat rural ont été distribuées. Cette opération a concerné plusieurs localités. A souligner qu’un autre quota de 1 500 logements, tous segments confondus, sera distribué durant le premier semestre de l’année prochaine, a-t-on appris du directeur de l’OPGI, M. Boutrid Toufik. Ce dernier a fait savoir que dans le cadre du LPL, 10 000 unités sont en cours de réalisation, alors que 3 500 sont à l’arrêt pour différentes contraintes, dont des «oppositions». S’agissant du LSP, 223 logements sont en cours de réalisation avec une soixantaine à l’arrêt.

Kamela Haddoum