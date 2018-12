Deux élus poursuivis en justice suspendus

Par DDK | Il ya 1 heure | 176 lecture(s)

Deux élus de la wilaya de Boumerdès ont été suspendus par le wali suite à des poursuites judiciaires enclenchées à leur encontre. Il s’agit de l’ex-maire et élu à l’APC de Souk El-Had, Boualem Goumetre (PT), et l’élue Djedijga Hamadi adjointe au maire de Khemis El-Khechna. Cette élue est poursuivie pour dilapidation de deniers publics et usurpation de fonction, alors que celui de Souk El-Had est poursuivi pour faux et usage de faux sur documents officiels, usurpation de fonction et non respect du code des marchés et octroi privilégié de marché public. L’ex-P/APC de Souk El-Had, élu sur la liste PT, a été condamné, récemment, à cinq ans de prison ferme assorti d’une amende, alors que son acolyte, un entrepreneur, dans l’affaire de non respect de la réglementation d’octroi d’un marché public, a été condamné à deux ans de prison. La décision de leur suspension a été appliquée par le wali, Mohamed Salmani, conformément à l’article 43 du code communal 10-11 du 22/06/2011. Selon un citoyen de la région, «les membres de chaque APC doivent êtres condamnés par la justice pour leur complicité par le silence et leur incompétence de contrôler les actes de leurs présidents. Outre cela, aucune APC n’est constituée comme partie civile pour demander l’indemnisation du préjudice moral et matériel causé à la commune».

Z Youcef.