Exposition variée de produits agricoles

Par DDK | Il ya 9 minutes | 20 lecture(s)

à l’occasion de la journée mondiale de la montagne, la DSA en collaboration avec la conservation des forêts ont organisé hier-matin une exposition de produits agricoles du terroir au niveau du centre culturel de Haïzer.

L’activité est placée sous le thème ‘’Renouveau de l’économie agricole’’. Une exposition de deux jours qui a regroupé quasiment tous les agriculteurs de la wilaya à travers l’ensemble des filières existantes. «Nous voulons montrer la diversité de nos produits à travers cette exposition de deux jours au niveau de notre wilaya, et surtout, comment les mettre en valeur, car c’est à partir de ces produits que nous pouvons dire que nous avons une économie durable», indiquera M. Djoudi Ganoune, DSA de Bouira. Pour ce responsable, il existe des exemples très concrets de produits de qualité et en quantité surtout. «Cette abondance signifie que notre économie doit reposer sur notre agriculture. Le ministère de l’Agriculture insiste sur ce sujet pour la valorisation de l’ensemble des produits, afin de pouvoir obtenir la labellisation de tous ces produits du terroir de la wilaya. Nous nous attelons à le faire dans les plus brefs délais et nous avons maintenant un recensement très exhaustif des produits que nous pourrons mettre en valeur dans très peu de temps, et qui seront labélisés», expliquera le DSA de Bouira. Ce dernier exigera des exposants un travail minutieux pour parvenir à la labellisation. «Il faut au préalable, une traçabilité du produit et la tenue d’un cahier des charges de production», dira-t-il à un producteur de miel qui exposait ses produits avec un emballage original mais sans toutefois mentionner l’origine du miel produit. «Il faut développer l’étiquetage et l’emballage pour que le consommateur sache exactement d’où provient le produit et disposer d’un produit de qualité pour prétendre à un label», détaillera M. Ganoune. Le DSA se montrera fort surpris en découvrant une nouvelle culture de la région de Haizer, à savoir le pois chiche : «Il s’agit d’une culture qui revient pour l’instant sous-forme familiale, mais étant donné les résultats probants, pourquoi ne pas réfléchir aux mécanismes à adopter pour rendre cette culture plus intense, l’exemple du pois chiche de Haizer fait parti des produits qui sont en train d’être réhabilités», se félicitera le DSA. Pour Lhadj Hamadache, secrétaire de l’Union Nationale des Paysans Algériens de la wilaya de Bouira, l’agriculture est prospère mais gagnerait à se développer à travers toutes ses filières. «Nous encourageons le développement de toutes les filières agricoles, car pour nous, l’alternative à l’après pétrole passe inéluctablement par l’agriculture. Notre économie est liée de manière intrinsèque à l’agriculture, et c’est pour cela que l’UNPA veille à ce que différents projets voient le jour pour accroitre le rendement dans les filières agricoles», indiquera-t-il.

La cuniculture en déclin

L’Association des éleveurs des lapins et cailles «Tikjda» était également présente à cette exposition, mais sans grand engouement proportionnellement aux autres manifestations agricoles. Interrogés à ce sujet, les membres de la filière déplorent l’absence d’un abattoir pour lapins au niveau de la wilaya de Bouira. «Lors de la création de l’association, il y avait plus de 1000 adhérents et producteurs de lapins, mais aujourd’hui, la filière n’est plus comme avant….Plusieurs facteurs sont à l’origine de l’abandon de l’activité d’élevage du lapin, mais la raison principale demeure l’absence d’un abattoir pour lapins. L’absence de cette structure spécifique a en effet contraint bon nombre d’éleveurs de changer d’activité, car l’importante production chaque mois, sans pouvoir égorger et commercialiser les lapins, est fortement préjudiciable pour la filière, déplore M Aouadi, éleveur de lapins à Ath Leqsar et président de l’association agricole ‘’El Amel’’. Une association qui a par ailleurs boycotté cette exposition au vu de l’expérience de l’année passée, lors de la visite du Ministre de l’Agriculture à Bouira. «L’année dernière les agriculteurs d’Ath Leqsar avaient répondu présent en nombre pour exposer leurs produits, mais une fois l’événement passé, les autres exposants ont tous reçu des attestations de participation sauf nous ! C’est pour cela qu’aujourd’hui nous sommes venus en tant que visiteurs et que, les produits d’Ath Leqsar comme la pistache, l’amende, le lapin ou encore la robe kabyle, ne sont pas exposés», indiquera M. Aouadi. Par ailleurs, la Maison du miel, qui devait être inaugurée hier au niveau de la ville de Bouira, a vu la date repoussée jusqu’au 12 janvier pour des raisons techniques. L’ensemble des apiculteurs de la wilaya de Bouira qui s’étaient préparés depuis plusieurs mois pour cette inauguration, devront prendre leur mal en patience le temps que cette Maison du Miel soit raccordée en énergie électrique et en eau potable.

Hafidh Bessaoudi.