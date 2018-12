L’âne en fête !

Par DDK | Il ya 11 minutes | 16 lecture(s)

Une course des ânes, concours du meilleur dessin et de la meilleure poésie sur l’ânon et la montagne, des balades en calèche, trekking et équitation avec ânes et chevaux, diverses expositions, conférences et bien d’autres surprises : La deuxième édition du festival international de l’âne et de la montagne, qu’abrite, à partir d’aujourd’hui, la commune montagneuse de Tibane, sur les hauteurs de la Soummam, offrira, à coup sûr, aux familles, notamment en enfants, une semaine festive et ludique, pleine de joie et du bonheur. «Une course des ânes, ça parait insolite, mais je suis sûr que cela procurera de la joie aux enfants. C’est d’ailleurs notre but suprême», nous a déclaré Boukhiba Abdelkrim, président de l’association «Les amis de l’âne» qui organise cet évènement unique en son genre en Algérie. Ce festival ne manquera pas de drainer des foules nombreuses qui afflueront des 11 villages de Tibane et des communes avoisinantes. Puisque l’objectif de ce festival est aussi, selon B. Abdelkrim, «de sensibiliser les gens et leur montrer la place de l’âne dans la société», deux conférences ont été intégrées au programme de cette fête dédiée à l’âne. La première conférence sera animée par l’épouse d’Abdelkrim, docteur vétérinaire, et portera sur les vertus médicinales du lait de l’ânesse. La deuxième communication sera donnée par Abdelkrim lui-même sur le thème «L’âne à travers l’histoire». «Beaucoup de personnes ont une image négative sur cet animal attachant et aimable, qu’est l’âne. Pourtant, il a joué un rôle important dans l’histoire de l’humanité. Savez-vous que le roi Chachnaq a conquis Jérusalem avec son armée montant des ânes? Que Jésus-Christ est entré triomphalement à Jérusalem, la ville Sainte, enfourchant un ânon? Cet animal a joué un rôle important durant notre révolution. Abane Ramdane, l’architecte du congrès de la Soummam, l’a qualifié ‘’d’assistant’’ des révolutionnaires», a affirmé Abdelkrim, qui dit de l’âne (aghyoul, en kabyle), «Pour moi, c’est un animal charmant, inoffensif et serviable», a-t-il soutenu. Mais, pourquoi cet attachement profond d’Abdelkrim à cet animal que beaucoup de gens dénigrent, au point de lui dédier un festival international? Il raconte : «Mon histoire avec l’âne a commencé quand j’étais bébé. Ma mère m’a raconté qu’à ma naissance, elle n’avait pas de lait maternel. Sa belle-mère lui avait interdit que je sois allaité par mes tantes maternelles pour que je n’hérite pas de leurs caractères. C’est ainsi que ma mère m’a allaité avec le lait de l’ânesse. C’est de là que ma passion pour l’âne est née». Par ailleurs, coïncidant avec la fête mondiale de la montagne, célébrée le 11 décembre de chaque année, l’association des amis de l’âne mettra aussi l’accent sur le tourisme de montagne. «Ce festival est une occasion pour nous de promouvoir le tourisme de montagne. D’ailleurs, nous avons programmé une journée thématique sur le tourisme durable. Il y aura aussi des expositions sur l’artisanat, l’attelage de l’âne et les produits du terroir, comme la figue sèche de Béni Maouche», a annoncé notre interlocuteur, en précisant que cet évènement est organisé en collaboration avec les autorités municipales de Tibane et l’APW de Béjaïa. Et pour terminer en beauté ce festival, qui s’étalera du 12 au 21 décembre, un gala non-stop, animé par des artistes locaux, est prévu au dernier jour de la fête. Les vainqueurs des concours sur la course de l’âne, le meilleur design et poésie sur l’âne seront récompensés. «Pour la course de l’âne, le propriétaire de l’animal qui finira premier de la compétition, gagnera un week-end dans un hôtel de la wilaya de Béjaïa en pension complète. Même l’âne victorieux sera récompensé par un sac de blé et une botte de foin», a promis Abdelkrim. Pour ses projets futurs, cet ami de l’âne prévoit la réalisation d’une stèle pour l’âne à installer dans un village kabyle et l’édition d’une revue semestriel intitulée «L’âne d’or», en hommage, explique-t-il, à l’inventeur du roman, le berbère Apulée de Madaure, qui a titré ainsi son œuvre littéraire, écrite au 2eme siècle de l’ère chrétienne. A noter que des associations ayant un lien avec l’âne, issues des pays d’Allemagne, de Belgique et de France, seront présentes à cet évènement festif.

Boualem Slimani.