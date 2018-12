Le DG et le SG limogés !

Par DDK | Il ya 8 minutes | 2 lecture(s)

Le ministre de la Santé a mis fin, hier, aux fonctions du DG et du SG du CHU Khelil Amrane de Béjaïa. Le communiqué diffusé par le ministère indique que les deux responsables ont été relevés «pour mauvaise gestion.»

Contacté, le désormais ex-DG, le professeur Danoun, dira : «Oui j’ai été relevé ce matin (hier, ndlr) de mes fonctions». «On me reproche d’avoir ignoré les instructions du ministre de tutelle et ma gestion de la grève des résidents. C’est vrai que les salaires de ces derniers ont été bloqués au niveau de tous les CHU, mais moi je ne l’ai pas fait car l’activité n’a pas souffert une seule journée à Béjaïa», se défend-il. Plus loin, notre interlocuteur souligne : «Ma gestion est saine. La commission dépêchée d’Alger il y a de cela six mois ne m’a rien reproché et tout ce qui se dit ça et là est faux», précisant avoir insufflé une nouvelle dynamique au CHU de Béjaïa. «Depuis mon installation en 2013, le CHU est passé de 13 services à 25. Nous avions au départ deux professeurs seulement et aujourd’hui, le CHU en a dix-huit», se félicite-t-il. Une source proche dudit établissement hospitalier, interrogée sur les «motifs» du limogeage du DG et du SG du CHU de Béjaïa, soulignera : «Les deux responsables ont été relevés ce matin (hier, ndlr) vers 9h30, suite aux conclusions de la dernière commission d’inspection du ministère de la Santé». Selon la même source, «la commission a constaté une mauvaise gestion au sein du CHU de Béjaïa, un CHU où l’indiscipline règne en maître», ajoutant que «la direction a acquis du matériel à coups de milliards sans pour autant être mis au service des patients.» «Il y a des services, maxillo-faciale et ORL, où les gardes ne sont pas assurées depuis belle lurette, laissant des malades livrés à eux-mêmes ou orientés vers des structures privées. Au service chirurgie, plus de 800 patients attendent impatiemment depuis plus de deux ans d’être opérés de la vésicule et aucune suite n’est réservée à leur demande», dénonce la même source. C’est le directeur des moyens du CHU de Béjaïa qui assurera, à partir d’aujourd’hui, mercredi, l’intérim du DG.

F. A. B.