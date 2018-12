Les exclus reviennent à la charge

Par DDK | Il ya 8 minutes | 18 lecture(s)

Les exclus de la liste des bénéficiaires des 661 logements sociaux de la commune de Sour El-Ghozlane sont revenus à la charge hier mardi, en observant un rassemblement de protestation devant le siège de la daïra. Comme à chaque fois, ces protestataires réclament leur réintégration dans la liste définitive des bénéficiaires de ces logements, surtout que, selon eux, «aucun motif réglementaire d’exclusion n’a été signifié par la commission des recours de la wilaya». Les protestataires ont aussi assuré que la même commission des recours n’a toujours pas répondu aux nombreux recours qu’ils ont introduits: «Nous ne savons plus à quel saint nous vouer ! Ni le maire, ni le chef de daïra ne se sont exprimés sur nos situations. À chaque fois, ils nous demandent de patienter, mais voilà que plus d’un mois après la distribution de ces logements, nous attendons toujours une réponse officielle de leur part !», se désole l’un des contestataires. Notre interlocuteur précise qu’une nouvelle «grande» action de protestation sera organisée dimanche prochain devant le siège de la daïra de Sour El-Ghozlane, afin d’interpeler les responsables locaux sur leur situation : «Nous allons maintenir la pression pour arracher notre droit au logement. Nous sommes des fils de cette commune, et c’est tout le monde qui au courant de notre situation précaire. Les responsables locaux savent aussi que nous vivons dans des situations lamentables, dans l’exigüité ou dans des baraques près de l’oued. Ils savent aussi que nous avons le droit d’accéder à cette formule de logement, puisque nous sommes des chômeurs et sans revenus stables ! Les responsables locaux doivent réagir pour nous défendre et mettre un terme à cette injustice !», ajoute notre interlocuteur. À noter, pour rappel, que ce ne sont pas moins de 178 pré-bénéficiaires des 661 logements sociaux de cette commune qui ont été radiés par la commission des recours de la wilaya. Les déçus ont déjà mené plusieurs actions de protestation, afin de réclamer leur réintégration dans la liste définitive, estimant la décision de la wilaya «arbitraire». À noter aussi que 22 élus sur les 23 siégeant à l’APC de Sour El-Ghozlane, dont le maire lui-même, en déjà affiché leur soutien aux exclus et réclamé leur réintégration.

O. K.