Démantèlement d’une association de malfaiteurs

Suite à un travail d’investigation, les forces de police de la Sûreté de daïra de Ouadhias ont réussi à identifier les auteurs de plusieurs vols de batteries de relais de transmissions d’un opérateur téléphonique et en arrêter l’un d’eux, âgé de 31 ans, demeurant à Ouled Yaich, dans la wilaya de Blida. Les deux malfaiteurs usurpaient leurs identités et se faisaient passer pour des techniciens en télécommunications pour commettre leurs forfaits. L’enquête a révélé qu’ils sont les auteurs de plusieurs actes similaires à Boghni, Draâ El-Mizan, Makouda et dans d’autres wilayas. Présenté au parquet de Draâ El-Mizan, le 11 décembre 2018, le mis en cause a été mis en détention préventive pour association de malfaiteurs en vue de la commission d’un délit, usurpation d’identité et vol qualifié, alors que son acolyte demeure activement recherché.