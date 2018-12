La campagne Tahsil se poursuit

Par DDK | Il ya 57 minutes | 70 lecture(s)

Dans le cadre de sa vaste campagne de recouvrement des créances auprès de ses abonnés ordinaires, la SDC de Bouira, et après être passée à l’offensive samedi dernier dans quelques communes de la daïra de M’Chedallah, s’attaquera, samedi prochain, aux localités relevant de ses agences commerciales de Lakhdaria et Aïn Bessem. C’est ce qu’il est indiqué à travers un communiqué de la SDC de Bouira, rendu public hier : «L’opération Tahsil relative au recouvrement des créances se poursuit, et nous tenons à vous informer qu’elle ciblera 8 354 abonnés repartis sur les deux agences commerciales de Lakhdaria et Aïn Bessem, à partir de samedi 15 décembre 2018». Ainsi, il est mentionné qu’une créance de 25 milliards de dinars est détenue par 5 354 abonnés ordinaires des communes de Kadiria, Guerrouma, Lakhdaria, Aomar, Maâla, Zbarbar, Bouderbala, Djebahia et Boukram, relevant de l’agence commerciale de Lakhdaria. De même pour l’agence d’Aïn Bessem qui enregistre une créance de 20 millions de dinars auprès de 3 000 abonnés ordinaires des communes d’Aïn Bessem, Bir Ghbalou, Raouraoua et Souk Lekhmiss. Cette vaste campagne de recouvrement, baptisée Tahsil, vise, donc, à récupérer les créances qui s’accumulent chez certains abonnés ordinaires. Elle mobilise, toujours selon la SDC de Bouira, l’ensemble des employés et agents de la direction de distribution. Les abonnés débiteurs ciblés par cette campagne doivent impérativement s’acquitter de leurs redevances, «faute de quoi, ils seront privés de la fourniture en énergie électrique et gazière jusqu’au payement de leurs redevances», indique le communiqué.

Hafidh B.