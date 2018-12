Renforcement des vols vers l'Algérie l'été prochain

Par DDK | Il ya 1 heure | 241 lecture(s)

ASL Airlines France a décidé de renforcer ses vols vers l'Algérie l'été prochain, a-t-on appris mercredi dernier auprès de cette compagnie, annonçant un nouveau programme de ses vols réguliers. Ainsi, les lignes Bordeaux/Oran et Perpignan/Oran, inaugurées l’été dernier, seront renforcées, en plus de sa ligne Paris CDG/Alger. «Avec ce nouveau programme été, ASL Airlines France confirme sa présence sur le marché des vols réguliers autour de deux axes principaux: des lignes desservies à l’année et des lignes desservies sur la pointe de la demande en été», a-t-on indiqué, soulignant le succès des deux lignes vers Oran. Le vol Paris CDG/Alger est assuré à l'année, rappelle-t-on. Parallèlement à ce programme de vols réguliers, ASL Airlines France déploie son programme de vols touristiques effectués pour les principaux tour-opérateurs français et européens. La compagnie dessert plusieurs dizaines de destinations vers le sud de l’Europe et le bassin méditerranéen au départ de France. La compagnie précise qu'elle a mis en place une offre tarifaire "flexible" pour s’adapter au "plus près" des besoins de déplacements de tous ses clients en fonction du type de voyage choisi : famille, tourisme ou affaires. «Vols en aller simple ou en aller-retour, avec ou sans bagages enregistrés, modifiables ou non, remboursables ou non, toutes ces différentes options sont disponibles et peuvent se combiner entre elles», a-t-on expliqué, indiquant que tous les tarifs s’entendent toutes taxes incluses et comprennent notamment un bagage de 10 kg en cabine et la possibilité de choisir son siège en ligne sur le site de la compagnie.