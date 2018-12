126 nouveaux kilomètres pour la wilaya

Par DDK | Il ya 1 heure | 222 lecture(s)

Poursuivant ses sorties de travail et d’inspection sur le terrain, le wali et sa délégation ont fait escale, hier, au village Ihesnaouen, à quelques encablures du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou. Une occasion pour donner le coup d’envoi du programme d’ouverture et d’aménagement de pistes. Le coup de starter des travaux de la piste Ihesnaouen a été donc donné. Cette piste agricole longue de 6,5 kilomètres linéaires coûtera 9,7 millions de dinars. La commune de Tizi-Ouzou bénéficie d’une autre piste de 8 kilomètres pour un montant de 11,9 millions de dinars et sera ouverte au niveau du village de Bouhinoun. Le programme d’ouverture de pistes est de 126 kilomètres à travers plus de 30 communes. Un autre programme d’aménagement de 30 pistes agricoles est également retenu. Le coût global est de 215,4 millions de dinars. La wilaya a bénéficié aussi d’un programme agricole qui consiste en la plantation de 340 000 oliviers, le greffage de 181 600 plants, la plantation de 263 970 arbres fruitiers et 6664 ruches, un programme de plus de 188 millions de dinars. Au sujet de la fièvre aphteuse, l’état présenté au wali est de 14 foyers dont un seul au niveau de la commune de Tizi-Ouzou. Le nombre de têtes vaccinées est de 50 287 a-t-on indiqué. Le wali a souligné à propos de ce programme : «Ce programme est important puisqu’il nous permettra de préserver et de rentabiliser notre patrimoine agricole et forestier qui couvre plus de 40% du territoire de la wilaya. Nous devons protéger ce patrimoine qui fait vivre beaucoup de familles. L’apiculture, les élevages, le chêne liège, l’exploitation du bois et l’ensemble des fruits, tout cela nous provient des forets qui ne sont pas des zones mortes, mais dynamiques qui font vivre des populations. Nous sommes là pour œuvrer à leur préservation et à leur promotion. Le citoyen est invité à faire autant. La forêt nous fait vivre, on doit la protéger et l’entretenir», dit-il.

«La fièvre aphteuse est maîtrisée»

Pour sa part, le directeur des services agricoles a informé que : «nous avons un programme de 45 milliards de centimes et 22 milliards pour l’ouverture de 126 kilomètres de pistes agricoles, un programme qui va toucher 33 communes pour 45 impactes. Nous avons aussi 30 pistes à aménager. Concernant l’arboriculture, nous avons un programme de plus de 19 milliards de centimes pour la plantation de 340 000 oliviers qui doivent justement être plantés le long des pistes. Il y a aussi un programme de greffage et de distribution de ruches. Ce programme démarre aujourd’hui à partir d’Ihesnaouen et sera terminé à travers toute la wilaya dans une année». Au sujet de la fièvre aphteuse, notre interlocuteur fait savoir : «Nous n’avons plus aucun cas de fièvre aphteuse, la maladie est maîtrisée depuis fin octobre. Nous avons vacciné plus de 51 000 têtes. Il reste quelques cas pour différentes raisons, notamment des réticences de la part éleveurs et du cheptel dispersé en montagne. En tout cas, la campagne de vaccination se poursuit à raison de 100 têtes/jour. Nous ferons tout pour vacciner l’ensemble du cheptel de la wilaya. Le rappel débutera dès la semaine prochaine.» Au sujet des éleveurs concernés par la fièvre aphteuse, notre même interlocuteur a informé : «Les éleveurs assurés sont automatiquement remboursés. Ceux qui ne le sont pas, doivent le faire. Il y a une note du ministre qui stipule qu’avec le lancement de la campagne de vaccination, il faut s’abstenir de financer, sinon cette opération n’aura aucun sens. Il y a 70 000 doses de vaccin, les éleveurs doivent vacciner leurs cheptel, c’est gratuit». De son côté, le directeur de la CRMA, Madjid Hamadad, appellera les agriculteurs à «assurer leurs oliveraies contre les incendies. La CRMA remboursera le plant et sa production. La CRMA est là pour accompagner les agriculteurs».

Hocine T.