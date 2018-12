32 personnes intoxiquées en 48 heures

Par DDK | Il ya 33 minutes | 24 lecture(s)

Les services de la Protection civile ont fait état de l’intoxication par le monoxyde de carbone de 32 personnes en deux jours, au niveau de plusieurs wilayas. «Durant la période allant du 13 au 15 décembre 2018, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 32 personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone (CO) émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains, au niveau de plusieurs wilayas», lit-on dans le bilan rendu public par la direction générale de la Protection civile. Dans le détail, il s’agit de quatre personnes à Alger, quatre à Tizi-Ouzou, cinq à Djelfa, cinq à Oum El-Bouaghi, trois à El-Bayadh, deux à Oran, deux à Sétif, deux à Blida, trois à Skikda, une à Bouira et une à Batna. «Les victimes ont été traitées sur place puis transférées dans un état satisfaisant vers les structures hospitalières», a ajouté le même document. Les mêmes services ont souligné que les 13 premiers jours du mois de décembre ont connu un nombre important de décès et de personnes intoxiquées par l’inhalation du monoxyde de carbone (CO), à travers plusieurs wilayas du pays. «Ce phénomène est dû à des erreurs de prévention en matière de sécurité, à la mauvaise utilisation des appareils de chauffage et chauffe-bains et à l’absence d’une bonne aération (…)», explique la Protection civile. Par ailleurs, plusieurs accidents de la circulation ont été recensés ces trois derniers jours, dont 15 mortels. Pas moins de 15 décès ont été constatés sur les lieux d’accidents et 17 blessés, traités sur place puis évacués vers les structures hospitalières par les secours de la protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Béjaïa, avec «deux personnes décédées suite à deux accidents de la circulation». Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont effectué plusieurs interventions suite aux pluies qui se sont abattues, vendredi passé, sur les wilayas d’Alger, Relizane, Aïn Defla, Médéa, Béjaïa, Blida, Tipaza, Boumerdès et Tiaret, «où plusieurs opérations de pompage et d’épuisements des eaux pluviales ont été effectuées à l’intérieur des habitations, quartiers et édifices publics», ajoute la même source. Cette dernière indique que 20 arbres ont été déracinés suite aux intempéries au niveau des wilayas d’Alger, Tipaza, Béjaïa, Boumerdès et Tiaret, en sus de l’effondrement partiel de cinq murs et plafonds au niveau des wilayas d’Alger, Relizane, Médéa, Béjaïa et Tipaza. À signaler que l’opération de recherche, par les plongeurs de la protection civile, d’une personne emportée par les eaux de l’oued Meleh, dans la commune Rébaïa (Médéa) est en cours, informe la Protection civile.

Samira Saïdj