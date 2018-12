Colloque sur «le sport et le développement durable»

Par DDK | Il ya 33 minutes | 22 lecture(s)

Un colloque international sous le thème «Sport et développement durable : opportunité et défis» aura lieu, les 17 et 18 décembre, au campus Aboudaou de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa. La manifestation sera organisée par le département des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et la faculté des sciences humaines et sociales de l’université de Béjaïa. L’événement vise, entre autres, selon les organisateurs, à améliorer la contribution du sport aux politiques de développement durable, à promouvoir les vertus du sport comme moyen d'épanouissement de toute la société, à élucider l'importance du sport et de l'activité physique et sportive comme moyen efficace pour assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges, à développer et à mettre en place des stratégies et des programmes de pratiques sportives comme moyen de prévention et de lutte contre certaines maladies (Obésité, maladies cardiovasculaires, VIH…), à questionner les liens qui peuvent exister entre le sport et le développement durable de la société, et ceci dans un contexte national et international, à définir le rôle du sport et de l’éducation physique et sportive dans la réalisation des objectifs du développement durable et à créer une dynamique d’échange sur la question du sport et le développement durable entre les scientifiques, les politiques publiques et les professionnels des activités physiques et sportives et de la santé à l'échelle nationale et internationale. Dans un rapport publié par les Nations Unies en 2005, «le développement effectif doit être durable et centré sur l'être humain... et pour promouvoir le développement humain, il faut offrir à tous les membres de la société plus de choix et de possibilités, ainsi que les conditions propices à la longévité et à l'épanouissement». Les rédacteurs du document soulignent également que «le sport a obtenu au fil du temps une place capitale dans la société contemporaine, citant, entre autres, la coupe du monde de football, les Jeux Olympiques et les championnats du monde d'athlétisme. Ce sont là autant de compétitions nationales et internationales dont les conséquences sont étendues, faisant de ce phénomène mondial un vecteur incontestable de développement scientifique, culturel, social, économiques, politiques... «La pratique sportive représente un excellent moyen pour promouvoir la culture de paix, de tolérance, de solidarité et de fraternité entre les peuples et les nations. Les valeurs du sport ne reconnaissent pas les limites des frontières géographiques et des inégalités sociales, religieuses et raciales», précise-t-on, ajoutant que le bien-être physique, psychologique et mental associé à la pratique d'une activité physique et sportive constitue un objet de recherche approfondie de plusieurs chercheurs à l'échelle mondiale, vue l'importance que procure le sport pour l'individu, quel que soit son âge, son statut et sa situation géographique. «Les analyses socio-économiques des retombées financières des manifestations et événements sportifs à l'échelle locale et mondiale témoignent d'une vraie économie en marche, en raison de l'implication directe et indirecte de plusieurs acteurs, entre autres, la population locale, les agences de tourisme, producteurs d'équipements sportifs, les magasins de vente de produits sportifs, les compagnies de transport publiques et privées, les hôtels, les restaurants, les médias, les agences de publicité...», explique-t-on, faisant observer la part de l'éducation physique et sportive dans l'épanouissement et le développement intégral des élèves dans différents cycles d'enseignement. Ainsi, ajoute-t-on, l'EPS constitue une activité de loisir, une sorte de fuite au stress des classes. Elle fait partie intégrante de l'apprentissage psychomoteur. Elle est également un facteur de réussite scolaire, elle enseigne les valeurs éducatives et prépare les élèves aux défis de la vie adulte. Les travaux du colloque se déclineront en cinq axes principaux, à savoir «Sport, santé et bien-être», «Sport, science et recherche», «Sport, éducation et formation», «Sport, tourisme et économie» et «Sport, valeurs, cohésion sociale et paix».

F. A. B.