L'alliance présidentielle ouverte aux propositions

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

L'Alliance présidentielle est "ouverte" à toute proposition "constructive" garantissant la poursuite de la mise en œuvre du programme du Président Bouteflika.

C’est ce qu’a indiqué, avant-hier à Alger, le coordonnateur de l'Instance dirigeante du Front de libération nationale (FLN), Mouad Bouchareb. S'exprimant au nom des chefs de partis de l'Alliance présidentielle (FLN, RND, TAJ et MPA), à l'occasion de la tenue du 1er congrès national du parti TAJ, M. Bouchareb a dit: "Nous sommes ouverts à toute bonne initiative et proposition constructive et pleinement disposés à les examiner, en vue de garantir la poursuite de la mise en œuvre du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika et la marche glorieuse de l'Algérie". L'Alliance demeura fidèle à sa ligne consacrant l'approfondissement et le parachèvement du processus des réformes politiques, initiées par le président de la République, outre le renouvellement du projet économique du pays, la préservation de sa stabilité et la consolidation de son développement", a-t-il ajouté. Soulignant que l'ouverture à laquelle croit l'Alliance est dictée par "la logique du pluralisme politique et imposée par l'intérêt suprême du pays", M. Bouchareb a précisé que "l'Alliance, cette locomotive politique, qui compte une large base populaire, une vision nationale claire et une grande expérience, est toujours prête à préserver les acquis réalisés ces 20 dernières années". "Défendre l'Etat est un devoir constitutionnel et moral à ne pas négliger", a-t-il estimé, rappelant que l'Alliance présidentielle est "un espace politique soutenant le président Bouteflika et son programme prometteur et ambitieux". Dans ce sens, M. Bouchareb a mis en avant la conviction ancrée du parti et sa forte volonté de renforcer ce partenariat politique, en poursuivant la mise en £uvre du programme du président de la République, à travers la réalisation de sa noble mission et de ses objectifs suprêmes». Une démarche qui s’applique loin de toute surenchère ou tout monopole sur le nationalisme, la démocratie, l’islam, l’arabité ou l’amazighité, tout en évitant de considérer les autres comme ennemis», a-t-il soutenu, soulignant que Tous, partisans et opposants, ont en partage la même Nation». Valorisant les fermes instructions et orientations clairvoyantes contenues dans le message du président de la République, à l’occasion de la réunion Gouvernement-Walis », M. Bouchareb a relevé qu’à travers ce message, le chef de l’Etat a mis en garde contre toute manœuvre politicienne visant à semer l’anarchie et à attenter à la sécurité publique et la sérénité des citoyens». Dans ce sens, il est de notre devoir de se rassembler et resserrer les rangs du Front interne, pour se prémunir contre tout danger induit par la situation actuelle prévalant dans notre région », a-t-il dit. Le coordonnateur de l’instance dirigeante du FLN a affirmé que les institutions de l’Etat ne seront guère ébranlées, l’unité nationale demeura invincible et l’identité nationale toujours immunisée ». Il a rappelé, par ailleurs, les résultats concrets et les grands acquis tous azimuts réalisés, jusque-là, depuis l’arrivée du président Bouteflika à la tête du pouvoir en 1999, des acquis qui requièrent de tout un chacun de travailler sérieusement pour la continuité, dans le cadre d'une dynamique constructive ». Pour conclure, M. Bouchareb a mis en avant l’impératif de tirer des enseignements de la guerre de libération nationale constituant l’éternel actif de la Nation et son référent », soulignant le rôle de l’Armée nationale populaire (ANP) et des corps de sécurité dans l'instauration de la sécurité, de la sérénité et de la stabilité à travers le territoire national.