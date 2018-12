L’usine a été fermée, le produit retiré du marché

Par DDK | Il ya 1 heure | 148 lecture(s)

Le ministre du Commerce, Said Djellab, a fait savoir, hier, que l’usine de fabrication de la poudre de jus instantané «Amila» a été fermée. «Les procédures nécessaires ont été prises. L’usine qui fabrique ce produit a été fermée. Des instructions ont été données à toutes les wilayas pour retirer ce produit du marché national, en attendant les résultats des analyses qui sont en cours», a affirmé M.Djellab, en marge de sa visite de travail dans la wilaya d’El Oued, où il a inauguré Salon international de l’investissement et de l’exportation des produits agricoles et des industries agroalimentaires (Agro Sud Export). De son côté, le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère, Abderrahmane Benhazil, a indiqué dans une déclaration à l’APS que «le ministère du Commerce a pris cette mesure, suite à une correspondance émanant de la direction du commerce de la wilaya d'El Bayadh, faisant état de l'existence d'une substance prohibée appelée Pyrazole dans les composants de ce produit». Selon M. Benhazil, «le pyrazole n'est pas prohibé en tant que substance, mais son taux de concentration dans le produit fait la différence». Il a précisé que le Pyrazole est utilisé dans le domaine médical pour traiter certains patients, car classé dans la catégorie des calmants et des alcaloïdes. Le même responsable a ajouté que cette substance fait également partie des composants des arômes ajoutés à certains produits au sein des additifs alimentaires. M. Benhazil a fait savoir que les résultats des analyses seront connus dans les prochains jours, ce qui permettra de savoir les véritables taux de concentration de cette substance dans le produit et seront annoncés, par la suite, aux services concernés et à l'opinion publique. «Par mesure de précaution, le ministère continuera à prélever des échantillons de ce produit, afin de procéder à des analyses sur les produits de la marque «Amila» et sur d'autres produits, pour un plus grand contrôle», a-t-il indiqué.

Samira Saïdj