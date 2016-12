Le fauteuil en jeu à Oukil Ramdane

Par DDK | Il ya 14 heures 1 minute | 330 lecture(s)

Tous les regards des amoureux du championnat de la régionale II groupe A seront tournés demain vers le stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou, qui accueillera le choc de cette 12ème journée du championnat, entre les deux co-leaders, l’USM Draâ Ben Khedda et l’ES Bir Ghbalou, dans une explication de deux prétendants en force à l’accession.

Un beau duel qui drainera sûrement une grande foule, où l'avantage du terrain et l’apport du public pourraient être déterminants. Une opportunité à saisir pour les gars de Mirabeau pour s'emparer du fauteuil et appréhender la suite avec plus de sérénité, mais ce n'est pas gagné d'avance face à la coriace formation de Bir Ghbalou. Un adversaire qui ne va pas se présenter en victime expiatoire, mais bien déterminé à ne pas rentrer bredouille .Une chose est certaine, ce match sera d'un niveau élevé vu les potentialités des uns et des autres. Au même moment, leur poursuivant, le CRB Kherrata, rendra visite au club voisin, l’olympique d’Akbou, actuel lanterne rouge chez qui plus rien ne va. Les pronostics sont, certes, en faveur du CRBK, mais en football rien n’est gagné d’avance. Une autre rencontre s’annonce palpitante, c’est le derby de la ville de Bordj Menaeil, entre le WRBM et la JSBM. La JSBM, qui revient à grandes enjambées dans ce championnat, est décidée à gagner. De l'autre côté, les gars du Widad tenteront le tout pour le tout pour ne pas abdiquer. L’ERB Ouled Moussa, pour sa part, aura une mission difficile chez l’ES Draâ El Mizan, qui l’attend de pied ferme, et qui compte rester au contact du podium. A Timelahine, l’ES Timzrit n'aura qu'une simple formalité à accomplir devant le CRB Isser. L’USM Béjaïa, quant à elle, affrontera l’OS El Kseur dans un derby qui ne manque pas d’intérêt. Dans le bas du classement, le MC Bouira (13e) et le HC Ain Bessam (14e), en quête de points, vont sans doute donner le meilleur devant leurs galeries, respectivement, face à la JS M’Chedellah et Gouraya.

Samy H.