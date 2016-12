La succession de Bouzidi ouverte

Par DDK | Il ya 13 heures 57 minutes | 298 lecture(s)

Juste après la confirmation du départ de Youcef Bouzidi de la barre technique du MO Béjaïa, la direction s’est mise à la recherche d’un nouvel entraîneur.

«Plusieurs noms d’entraîneurs nous ont été proposés mais pour l’heure, rien n’a été fait. Je préfère, donc, ne pas divulguer de noms. Même si la situation urge, on ne va pas agir dans la précipitation. On va se concerter avant de choisir l’homme qui convient le plus à notre situation», dira le président Farid Hassissene, joint hier par téléphone. Toutefois, selon une source proche aux affaires du club, les officiels des Crabes ont coché plusieurs noms d’entraîneurs dans leur calepin. Ils devaient, précise notre source, «se réunir hier dans la soirée pour trancher». Ainsi, les noms de Henkouche, Aiche, Mihoubi, Mehdaoui et même Belhout sont les plus cités. Certains ont même évoqué le probable retour d’Amrani. Le nom d’Azzedine Aï,t Djoudi figure également dans la liste de la direction mais, selon le président Hassissene, «l’ex-coach de la JSK s’est excusé, expliquant qu’il ne peut pas se libérer de son club au Maroc».

L’équipe dès demain à Alger

Les joueurs qui poursuivent leur préparation sous la houlette du préparateur physique Boussada, en perspective de leur match du championnat face au NAHD prévu pour ce samedi au stade du 20 août, vont se rendre dès demain, vendredi, à Alger. La délégation béjaouie prendra la route à partir de Béjaïa dans la matinée. Pour le match, il sera managé par Boussaada.

Amine Kaci