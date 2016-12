La belle affiche !

Par DDK | Il ya 14 heures 10 minutes | 262 lecture(s)

Après un repos forcé de trois semaines, le championnat de la nationale Une des seniors dames reprendra, ce week-end, avec la programmation de la 10ème journée qui sera marquée par un bon derby béjaoui entre le NCB et le MBB, alors que le leader algérois, le GSP, se rendra à Béjaïa pour affronter le WAB local. La salle Bleue de Béjaïa accueillera, demain à 15 heures, le big derby béjaoui que les amoureux du volley-ball attendent entre le NCB et le MBB, respectivement 4e et 2e au classement. Donc un match qui promet entre deux écoles qui sont capables de fournir une belle prestation sur le terrain. L’ASW Béjaïa, 3e au classement, se rendra à Blida pour affronter l’ASVB locale, lanterne rouge. Ce sera une bonne occasion pour les Béjaouies qui ont les moyens de revenir de la Ville des roses avec une belle victoire pour garder leur place sur le podium. Le WA Béjaïa, qui commence à remonter au classement pour sa première année en cette division, n’aura pas la tâche facile samedi devant le leader, le GSP. Ce sera très difficile pour les filles de la capitale des Hammadites vu la différence de niveau des joueuses ainsi que leur manque d’expérience. La salle CSP d’El Kseur abritera un autre derby entre le Seddouk VB et le RC Bejaia, deux équipes qui occupent le milieu du tableau avec un léger avantage pour le RCB qui pourra réaliser un bon résultat si les filles de Mustapha Madani négocient bien ce match.

Z. H.