«Des renforts s’imposent»

Par DDK | Il ya 14 heures 4 minutes | 292 lecture(s)

Une chose est désormais établie, c’est que la JSM Béjaïa inquiète terriblement ses fans et ce, en dépit du changement effectué au niveau de la barre technique avec la venue, la semaine passée, du technicien Younes Ifticène en remplacement d’El Hadi Khezzar. L’équipe chère au boss Boualem Tiab est appelée à revoir ses plans si elle veut réaliser le vœu le plus cher de toute la famille du club, à savoir le retour parmi l’élite cette saison. Cela dit, la défaite, encore une, subie avant-hier au stade de l’UMA face au Paradou AC (1 - 2), renseigne sur l’incapacité des équipiers de Drifel à aligner deux résultats positifs de suite, même si on peut leur accorder des circonstances atténuantes au vu de l’arbitrage vicieux de M. Arab. Conséquence, l’étau se resserre de plus en plus sur la JSMB, sachant que l’écart est réduit désormais à seulement un point sur le 4e du classement, à savoir le CA Bordj Bou Arreridj (23 points) qui s’est imposé à domicile contre l’USM Blida (1 - 0). Partant de ce constat, le bilan des Béjaouis lors des cinq dernières journées du championnat est alarmant avec trois défaites, dont deux at home (MC Saida et Paradou AC), une victoire et un nul au goût de défaite ramené d’El Eulma (2 - 2). La sonnette d’alarme est déjà tirée avant même le limogeage de Khezzar et le salut de toute l’équipe réside inéluctablement dans le mercato hivernal pour lui injecter du sang dans la perspective de la phase retour du championnat qui sera encore plus compliquée pour les gars de la Soummam. Un constat que partage également le coach des U21 de la JSMB, Saïd Benmouhoub. Ce dernier qui dirigeait l’équipe alors que Younes Ifticène a suivi la partie à partir des tribunes pour défaut de licence, dira en substance : «On a réalisé une bonne première mi-temps où il y avait même de la place pour d’autres buts alors qu’en seconde période de jeu, notre adversaire a réussi à revenir dans le match et la naïveté nous a joués un vilain tour, puisque on a commis des erreurs fatales qui nous ont coûtés le gain du match. Je dois dire, enfin, que des renforts s’imposent pour l’équipe durant ce mercato». Par ailleurs, les fidèles du club qui étaient moins nombreux que d’habitude, avant-hier, au stade pour suivre leur équipe de plus près, étaient unanimes à dire que le problème réside plutôt au niveau des joueurs qui ne manquent pourtant de rien pour mener à bien leur mission consistant à leur offrir du spectacle et des buts. Si, en effet, la première période de jeu était à l’avantage des camarades de Hamza Ouanes (1 - 0), avec en sus une nette domination des débats, en revanche, l’on a assisté lors du second half à un réveil brutal des Algérois ayant admirablement quadrillé le terrain pour s’offrir au final une belle victoire (2 - 1) qui conforte leur fauteuil de leader. En attendant, les hommes de Younes Ifticène n’auront pas le temps de s’en remettre, puisqu’ils devront défier encore l’USM Blida ce samedi chez elle pour le compte de la 15e et ultime journée de la phase aller du championnat.

B Ouari