La JS Azazga condamnée à gagner

Par DDK | Il ya 14 heures 2 minutes | 233 lecture(s)

Le championnat de la division inter régions groupe Centre-est reprendra ce week-end, avec le déroulement de tous les matchs, ce vendredi, mis à part celui qui opposera le CRB Aïn Djasser et la JS Azazga. Les Azazguis, qui sont menacés de relégation, doivent faire attention lors de ce périlleux déplacement prévu ce samedi chez Aïn Djasser et doivent en ramener la victoire pour s’extirper du bas du classement. Les joueurs sont appelés à sortir le grand jeu pour rebondir. Les poulains de Hocine Chikhi sont décidés à ne pas rater ce rendez-vous et éviter le scénario de la saison passée, où l’équipe a échappé d’un cheveu à la relégation. Pour les matchs de demain, l’AS Bordj Ghedir croisera le fer avec le NRB Achir, tandis que l’ES Berrouaghia se mesurera au MB Hassi Messaoud. L’IRB Berhoum tentera d’arracher la victoire face au WA Rouiba, mais ce sera difficile. C’est le cas pour l’ES Ben Aknoun qui aura à affronter son voisin, le Hydra AC, dans un derby qui promet pour cette 12e journée. L’IRB Aïn Lahdjar donnera la réplique au CRB Ouled Djellal, alors que le CA Kouba défiera son voisin, l’OM Ruisseau, dans le choc de la journée. Enfin, le FC Bir El Arch croisera le fer avec l’USM Sétif. Les rencontres de demain sont prévues à 15h, tandis que le match du CRB Ain Djasser-JS Azazga est prévu samedi à 14h.

A.M.