Béni Douala à Touggourt pour reprendre la 1ère place ?

La 13e journée de la division nationale amateur du groupe Centre est prévue en deux jours, à savoir vendredi et samedi. L’US Béni Douala jouera, demain à Touggourt, à huis clos, face au CR Béni Thour et tentera de ramener la victoire pour reprendre les commandes au classement. Les Ath Douala qui se sont préparés pendant deux jours à Tizi-Ouzou, ont rallié, hier à 13h, la ville de Touggourt. Ils étaient attendus en début de soirée à l’hôtel Oasis. Le staff technique a prévu un dernier galop d’entraînement, cet après-midi à l’heure de match (15h), au stade de Touggourt qui abritera la rencontre. L’US Béni Douala ne veut pas rater ce rendez-vous, surtout que le match se jouera sur un terrain neutre après la suspension infligée au CR Béni Thour. Une victoire lui permettra de s’emparer à nouveau du fauteuil de leader. Un autre match est prévu demain entre la JSD Jijel et la JS Hai El Djebel. Les autres rencontres de cette 13e journée sont prévues samedi.

A.M.