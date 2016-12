Duel à distance pour le titre d’hiver

Par DDK | Il ya 13 heures 53 minutes | 406 lecture(s)

Les yeux seront braqués, aujourd’hui, sur le stade de Bologhine qui abritera le match de la 15e et dernière journée de la phase aller, entre le MC Alger et l’USM Bel Abbès.

Les Mouloudéens qui caracolent en tête de classement, auront une occasion en or pour s’offrir le titre honorifique de champion d’hiver. Mais les gars de la Mekera sont décidés à ne pas revenir bredouilles de ce déplacement et sont armés d’une grande volonté pour réussir un bon résultat et s’approcher davantage du peloton de tête. Le deuxième match qui va être suivi avec attention aujourd’hui est celui qui mettra aux prises la JS Saoura à l’USM Alger à Béchar. Les Usmistes, 2e au classement, visent eux aussi le titre de champion d’hiver dans le cas d’une victoire à Béchar face aux Sudistes, conjuguée à un faux pas du leader face à l’USM Bel Abbès. Ce sera donc un duel à distance entre les deux frères ennemis, le Mouloudia d’Alger et l’USM Alger. Pour la journée de demain, la surprenante équipe de l’Olympique Médéa ira défier l’USM El Harrach avec un sentiment de revanche, suite à son élimination en dame coupe par ce même adversaire. Mais les Harrachis veulent aller encore de l’avant et terminer cette phase aller sur une bonne note. Les gars d’El Hamri, de leur côté, accueilleront l’équipe du CS Constantine qui est en perte de vitesse et tenteront de terminer l’année 2016 en beauté et sur le podium. Le Derby de l’Est du pays entre l’ES Sétif et le DRB Tadjenant tiendra certainement toutes ses promesses, avec un léger avantage aux gars d’Aïn Fouara, mais la vigilance doit être de mise. Car les Tadjenantis sont capables de surprendre les poulains de Zorgane. Les autres rencontres sont prévues samedi, avec au menu JS Kabylie - CR Belouizdad, CA Batna - RC Relizane et Nasr Hussein Dey - MO Béjaïa.

A.M.