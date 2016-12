«J’ai déjà commencé avec le groupe»

Par DDK | Il ya 13 heures 55 minutes | 615 lecture(s)

Nasreddine El Bahari affiche sa joie de rejoindre la JSK. Le nouvel attaquant kabyle promet d’apporter un plus à son nouveau club.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez officialisé votre venue à la JSK, quel est votre sentiment ?

Nasreddine El Bahari : Je suis très heureux de rejoindre la JSK. J’ai déjà entamé les entrainements avec le groupe et tout va bien.

L’attaque kabyle souffre et les dirigeants attendent beaucoup de vous…

Je suis un attaquant et mon métier est de marquer des buts. Je suis conscient de ce qui m’attend et je ferai tout pour être à la hauteur.

Certains estiment qu’à 30 ans il vous sera difficile d’apporter un plus…

Honnêtement, je ne sais pas comment on peut juger un joueur qu’on ne connaît pas encore. J’ai 30 ans certes, mais je ne suis pas fini. J’ai déjà évolué dans des clubs de la Ligue 1, comme l’ASMO et le CSC, et j’ai inscrit 34 buts. Mes détracteurs auront la réponse sur le terrain.

La JSK traverse une période très difficile, pensez vous qu’elle a les moyens de revenir ?

La JSK possède un bon groupe et avec le renforcement de l’équipe, elle reviendra en force lors de la phase retour.

Propos recueillis par Mustapha Larfi