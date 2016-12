ça devait se régler hier soir

Par DDK | Il ya 13 heures 53 minutes | 508 lecture(s)

L’attaquant du RCK Abdarahim Mamèche est très proche de rejoindre le club kabyle en ce mercato hivernal. Selon une source autorisée, les négociations entre le président du RCK et Hannachi sont sur la bonne voie. Les deux hommes se sont vus avant-hier soir et un autre rendez-vous fut programmé pour la soirée d’hier. Joint par nos soins en début d’après-midi d’hier, le président du RCK nous a confirmé que les négociations sont sur la bonne voie. Il a précisé même qu’il devait tout finaliser avec le président Hannachi hier soir : «Je rencontrerai le président Hannachi ce soir et on réglera le cas Mamèche». Sauf surprise de dernière minute, Mamèche sera Canari. Il devrait signer son contrat aujourd’hui au plus tard.

M. L.