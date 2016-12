Ce sera Monrovia CB du Liberia pour la JSK

Par DDK | Il ya 14 heures 3 minutes | 1074 lecture(s)

Le MC Alger et la JS Kabylie, les deux représentants algériens en Coupe de la Confédération de football 2017, seront opposés respectivement à Bechem United (Ghana) et à Monrovia CB (Liberia) au tour préliminaire de l'épreuve prévu en février prochain.

C’est ce qui est ressorti du tirage au sort effectué hier au siège de la CAF au Caire. Les deux clubs algériens joueront le match aller en déplacement entre le 10 et le 12 février 2017 avant la manche retour fixée entre le 17 et le 19 février 2017. En cas de qualification pour les 16es de finale, le MCA jouera contre le vainqueur de la double confrontation entre Akanda (Gabon) et Renaissance du Congo (RD Congo). De son côté, la JSK affronterait le vainqueur de la double confrontation Etoile du Congo (Congo) - Racing de Micomiseng (Guinée équatoriale). En cas d'un éventuel 16e de finale, le MCA jouera le match aller à domicile entre le 10 et le 12 mars 2017 avant le match retour en déplacement entre le 17 et le 19 mars 2017. La JSK, quant à elle, disputera la première manche en déplacement. Douze (12) clubs sont exempts du tour préliminaire de cette compétition: Recreativo Libolo (Angola), Asec Mimosas (Côte d'Ivoire), Smouha (Egypte), AS Kaloum (Guinée), Djoliba (Mali), Onze Créateurs (Mali), Sanga Balende (RD Congo), Ahly Shandy (Soudan), Azam (Tanzanie), Club Africain (Tunisie), CS Sfaxien (Tunisie) et Zesco United (Zambie).

Ligue des champions d'Afrique : l'USM Alger et la JS Saoura fixées sur leurs adversaires

L'USM Alger, exemptée du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique de football 2017, affrontera en seizièmes de finale le vainqueur de la double confrontation entre les Diables Noirs (Congo) et RCK (Burkina Faso), selon le tirage au sort effectué mercredi au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire. L'USMA, finaliste de l'épreuve en 2015, se déplacera lors du match aller prévu entre le 10 et le 12 mars 2017 avant d'accueillir son adversaire lors du match retour qui aura lieu entre le 17 et le 19 mars 2017. La JS Saoura, second représentant algérien en Ligue des champions, entamera l'épreuve au tour préliminaire où elle sera opposée aux Nigérians de Rangers. Le match aller se jouera à domicile entre le 10 et le 12 février 2017 avant de se déplacer au Nigeria pour jouer le retour entre le 17 et le 19 février. En cas de qualification, les gars de la Saoura seront opposés en 16es de finale aux Egyptiens du Zamalek. Outre l'USM Alger, huit autres clubs dont le tenant du titre le Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) sont exemptés du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique de football 2017 : Ahly du Caire (Egypte), Zamalek (Egypte), WA Casablanca (Maroc), ES Sahel (Tunisie), ES Tunis (Tunisie), Al-Hilal (Soudan) et TP Mazembe (RD Congo).