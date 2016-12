«Ce sera difficile pour nous à Tizi-Rached»

Par DDK | Il ya 15 heures 14 minutes | 412 lecture(s)

L’actuel leader, le MB Bouira, évoluera aujourd’hui à Tizi Rached face à l’OTR local qui occupe l’avant-dernière place du classement général. Le MBB qui reste sur une belle série de rencontres sans défaite, notamment en déplacement, se déplacera pour maintenir cette dynamique. Néanmoins, la rencontre s’annonce difficile, selon Nordine Hamadi, président du MB Bouira. «Notre adversaire du jour est, certes, mal loti au classement général, mais il jouera sans pression. Car c’est une bonne équipe qui peut rebondir à tout moment et cherchera l’exploit». Côté effectif, le Mouloudia évoluera au grand complet, selon Hamadi. «Pas d’absent pour ce match. Nous avons récupéré l’ensemble des joueurs blessés et suspendus. Donc, c’est tout le monde qui sera d’attaque pour aller chercher cette cinquième victoire en déplacement». Par ailleurs, la situation financière du club est plus que jamais au rouge. «Notre classement aujourd’hui est le fruit d’un travail de groupe, le staff dirigeant et les joueurs», dira-t-il. Malheureusement, poursuit-il, «hormis le maire de Bouira qui suit les déplacements et résultats du club, aucun son de cloche des autorités de la wilaya ni encore de la DJS». Pour une équipe, regrette Hamadi, «qui est classée à la première place et qui ambitionne accéder au palier supérieur, on aurait souhaiter un signe des pouvoirs publics, une visite de courtoisie des autorités, des élus ou du DJS, cela aurait bien motivé les joueurs. Sincèrement, il faut trouver une solution pour maintenir cette dynamique avant qu’il ne soit trop tard».

A M’hena