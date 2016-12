Vibrant hommage au regretté Amitouche Massinissa

Par DDK | Il ya 15 heures 16 minutes | 361 lecture(s)

Le premier jour des vacances d'hiver a été marqué par un vibrant hommage rendu au regretté Amitouche Massinissa, élève de terminale filière scientifique, âgé d'une vingtaine d'années, terrassé le 25 novembre dernier par un arrêt cardiaque. Cette belle initiative a été prise par l'Association sportive et culturelle du lycée d’Aïn Zaouïa. Ce sont des moments pleins d'émotion qu'ont vécus ces lycéens, mercredi matin, au sein de la salle de sports de leur établissement. En plus de la famille du défunt, des élus à l'APC, le proviseur du lycée et des jeunes de son village étaient également présents. Après une minute de silence observée à sa mémoire, place aux prises de paroles. Tout d'abord, c'était à M. Méziane Amitouche, membre de l'exécutif communal, de prendre la parole pour revenir sur ce geste fait par les lycéens à leur camarade. "Que Dieu ait l'âme de Massinissa. C'était un jeune qui souhaitait décrocher son Bac. Nous nous inclinons devant sa mémoire tout en implorant Dieu le tout puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en son Vaste Paradis", dira-t-il sur un temps solennel. M. Ahmed Mammeri, un autre membre de l'APC, abondera dans le même sens en exhortant les élèves, notamment ceux des classes de terminale, «à travailler studieusement afin de dédier leurs baccalauréats à ce jeune ravi à la fleur de l'âge». De son côté, le directeur du lycée a apprécié ce geste et s'est incliné à la mémoire de jeune lycéen, élève de son établissement. Puis, plusieurs de ses camarades sont appelés à prendre la parole. C’étaient des témoignages émouvants auxquels ont eu droit les présents, notamment lorsque l'un d'eux récita un poème qu'il a écrit à la mémoire de Massinissa. Personne n’a pu alors retenir ses larmes. Ils étaient tous unanimes à témoigner que le défunt aimait beaucoup le sport et qu'il entretenait de bonnes relations avec tous les élèves du lycée ainsi que son personnel. Le père du regretté Massinissa fut invité à recevoir un cadre qui portait le portrait de son fils. "Je ne savais pas que Massinissa avait une si grande place parmi vous. Je vous remercie pour cet hommage", prononcera le père au bout des larmes. Le programme s'est poursuivi avec des exhibitions de karaté des athlètes des clubs de Boumahni. Juste après le repas de midi, ces centaines d'élèves se sont dirigées au cimetière de Tighilt N'Thâllamth à Boumahni, où ils ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Massinissa. Là aussi, le recueillement a eu lieu dans une ambiance empreinte de douleur et de tristesse. "Repose en paix. Nous ne t'oublierons jamais Massi", lui dirent ses camarades.

Amar Ouramdane