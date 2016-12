Quelle réaction des Bougiotes ?

Par DDK | Il ya 15 heures 15 minutes | 301 lecture(s)

Battue lors de la précédente journée sur ses terres par le leader du championnat, le Paradou AC (1-2), la JSM Béjaïa aura encore fort à faire cet après-midi face à un autre concurrent direct pour l’accession, à savoir l’USM Blida, qu’elle va devoir défier chez elle.

Tous les ingrédients sont, en effet, réunis pour donner lieu à une affiche qui ne manquera certainement pas de piquant entre deux formations en quête de rachat et qui aspirent à terminer en beauté cette première moitié du championnat. Ceci dit, si les gars de la Ville des roses (2es, 26 points) sont d’ores et déjà certains de finir parmi le trio de tête, il n’en est pas de même pour les Béjaouis ( 3es, 24 points) qui seront condamnés à bien réagir, sachant que le CA Bordj Bou Arreridj ( 4e, 23 points) et même l’US Biskra ( 5e, 21 points), qui reviennent en force ces derniers temps, guetteront un autre faux-pas des gars de la Soummam pour monter sur le podium. C’est dire toute la pression qui pèse aussi sur les épaules des camarades du revenant Bilal Rait qui n’auront pas le droit de décevoir une nouvelle fois les amoureux du club, déjà fort exaspérés par la baisse de régime de leur équipe favorite, n’ayant, pour ainsi dire, récolté que quatre maigres unités sur quinze possibles lors des cinq dernières journées du championnat.

Tiab a parlé aux joueurs jeudi

Devant cette situation qui inquiète les amoureux du club, le président Boualem Tiab a tenu à rencontrer une nouvelle fois ses joueurs dans l’après-midi d’avant-hier, jeudi. De prime abord, le premier homme fort de la JSMB leur a demandé des explications sur le dernier revers subi au stade de l’UMA face au Paradou AC (1-2). Ainsi, M. Tiab, qui a offert tous les moyens à son équipe dans l’espoir de retrouver l’élite cette saison, a exigé des coéquipiers de Hamza Ouanes de fournir les sacrifices nécessaires pour la réalisation de cet objectif.

«La défaite face au Paradou est inacceptable !»

Après avoir rencontré les joueurs, Le boss Boualem Tiab a, aussitôt, animé une conférence de presse pour débattre de l’actualité de son équipe. C’est ainsi que le premier responsable de la JSMB est revenu sur l’amère défaite de son équipe devant le leader du championnat. «Je dois dire que ce revers est inacceptable pour une équipe qui joue le podium. Cela dit, je m’attendais franchement à mieux de la part de mon équipe durant cette phase aller. Par ailleurs, je tiens à dénoncer cette agression dont a été victime l’arbitre après le match. Cela n’est pas dans la culture de la JSMB d’accueillir ses visiteurs de la sorte et nous nous en démarquons absolument», dira-t-il. Abordant le volet recrutement durant ce mercato d’hiver, M. Tiab dira qu’une réunion est prévue avec le staff technique pour aborder cette question. «Après concertation avec le staff technique, on fera venir deux à trois joueurs, sans plus. Pour le cas de l’entraîneur Ifticene, celui-ci verra sa situation administrative se régler dès la semaine prochaine». précise-t-il. Par ailleurs, le conférencier révélera enfin que les joueurs ont perçu chacun trois mois de salaires.

B Ouari