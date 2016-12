Amizour veut profiter du huis clos

Par DDK | Il ya 15 heures 14 minutes | 304 lecture(s)

La 13e journée du championnat de DNA qui a débuté hier avec le déroulement de deux matches avancés, se poursuivra, cet après-midi, avec au menu un choc au sommet qui opposera, à Kouba, le leader, le RCK, à un de ses poursuivant, l’USOA. Les deux adversaires qui restent sur deux défaites n’auront pas le droit à l’erreur dans cette rencontre qui constitue pour les deux formations un virage important dans la course au sacre. Les Koubéens, en tête du peloton avec trois longueurs d’avance sur leur adversaire du jour, auront une bonne occasion de s’échapper. Cependant, les poulains de Boussekine ne l’entendent pas de cette oreille et joueront leur va-tout pour réduire l’écart. Les gars d’Amizour tenteront surtout de profiter du huis clos imposé au RCK. Certes, les coéquipiers de Karim Nait Yahia ont des arguments à faire valoir, mais il reste à ce que cela se traduit sur le terrain. En tous les cas, le vainqueur de cette joute à six points fera à coup sûr un grand pas en avant, et c’est tout le contraire du perdant. Pour les autres rencontres, le WR M’Sila qui évoluera sans son public, n’aura pas une mission de tout repos avec la venue du MB Rouissat, une formation qui voyage parfaitement bien. La même difficulté attend l’IB Lakhdaria qui aura à effectuer un périlleux déplacement à Ouargla pour affronter le MC Mekhadema, une équipe généralement intraitable chez elle. C'est le cas également de l’IBKE Khechna qui reçoit l’USM Chéraga dans un match considéré comme un choc entre mal classés. À Reghaïa, le NARBR compte sur l'avantage du terrain pour ajouter trois-points dans son escarcelle face à son hôte du jour, le CRBD Beida, mais attention, ce n'est pas gagné d'avance. Enfin, les rencontres CRBT - USBD et JSD - JSHD ont eu lieu hier.

Samy H.