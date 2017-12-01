Par DDK | Il ya 15 heures 13 minutes | 384 lecture(s)
CAN-2017
Les 31 présélectionnés de Leekens
Gardiens de but :
Malik Asselah (JS Kabylie), Rais M'Bolhi (Antalyaspor, Turquie), Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa)
Défenseurs :
Azzi Ayoub (MC Alger), Belkaroui Hichem (ES Tunis, Tunisie), Bensebaïni Ramy (Rennes, France), Mohamed Benyahia (USM Alger), Bentaïba Cadamuro (Servette Genève, Suisse), Ferhani Houari (JS Kabylie), Fawzi Ghoulam (Naples, Italie), Aïssa Mandi (Betis Séville, Espagne), Carl Medjani (Leganes, Espagne), Rabie Meftah (USM Alger), Djamel Mesbah (Crotone, Italie).
Milieux :
Mehdi Abeïd (Dijon, France), Benaceur Smaïl (Arsenal, Angleterre), Nabil Bentaleb (Schalke 04, Allemagne), Yacine Brahimi (FC Porto, Portugal), Sofiane Feghouli (West Ham, Angleterre), Rachid Ghezzal (Lyon, France), Adlene Guedioura (Watford, Angleterre), Riyad Mahrez (Leicester City, Angleterre), Adam Ounas (Bordeaux, France), Saphir Taïder (Bologne, Italie).
Attaquants :
Ishak Belfodil (Standard Liège, Belgique), Yassine Benzia (Lille, France), Baghdad Bounedjah (Al Sadd, Qatar), Idriss Saadi (Courtrai, Belgique), Islam Slimani (Leicester City, Angleterre), Hilal Larbi Soudani (Dinamo Zagreb, Croatie).