Bougherra annonce sa retraite

L'ancien capitaine de la sélection Madjid Bougherra (34 ans) a mis fin à sa carrière de joueur qui l'a vu porter le maillot national entre 2004 et 2015, a-t-il annoncé mercredi soir dans une vidéo postée sur facebook. "Je remercie tous les Algériens du monde entier pour ce soutien. C'était une période magnifique de ma vie. Je vais découvrir un autre métier et je tâcherai de donner encore plus de joie au peuple", a-t-il indiqué. L'ancien défenseur des Verts compte se reconvertir dans le métier d'entraîneur où il est en train de passer ses diplômes sous la direction de la FAF. Bougherra devient le deuxième ancien international à raccrocher les crampons en espace de quelques jours après l'attaquant Abdelkader Ghezzal qui a annoncé sa retraite dimanche dernier.