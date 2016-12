Mahrez toujours en lice

Par DDK | Il ya 15 heures 10 minutes | 350 lecture(s)

L'international algérien de Leicester City Riyad Mahrez est toujours en course pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année 2016, alors que son coéquipier Islam Slimani ne figure plus sur la short liste (3 joueurs) dévoilée jeudi la Confédération africaine de football (CAF). Les deux autres joueurs encore en lice pour le trophée sont le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund/Allemagne) et le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool/Angleterre). La cérémonie de remise des Glo-CAF Awards 2016 aura lieu le jeudi 5 janvier 2017 à Abuja, au Nigeria.