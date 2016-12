La victoire ou l’implosion pour les Kabyles

Par DDK | Il ya 15 heures 15 minutes | 1499 lecture(s)

La JSK recevra le CRB cet après-midi à 16h au stade du 1er novembre, pour le compte de la 15ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Un match décisif pour les Canaris qui n’auront pas d’autre choix que de gagner.

Occupant la place du premier relégable avec 13 points, les poulains de Hidoussi doivent s’imposer pour pouvoir souffler. C’est ce que sait très bien le coach Hidoussi qui mise sur une victoire : «Ce match est très important pour nous et seule la victoire nous intéresse.

Certes, le match sera difficile, mais nous ferons tout pour gagner et améliorer notre position au classement général», a déclaré le coach kabyle. Côté effectif, la JSK sera au complet mis à part le jeune Aiboud, incertain pour ce match. Souffrant de la cheville, la décision de la participation ou non du joueur devait être prise hier soir.

Les kabyles sont dos au mur. Ils doivent battre le CRB qui reste sur une belle série. Un faux pas aujourd’hui est synonyme d’implosion pour la JSK qui n’a gagné aucun match à domicile cette saison. Les joueurs devaient effectuer leur dernière séance d’entraînement hier après-midi au stade du 1er novembre. Ils étaient en regroupement à l’hôtel Les deux palmiers de Draâ Ben Khedda en prévision du match de cet après-midi.

Deux autres matchs de cette journée se joueront cette après-midi. Le premier se déroulera à Batna et opposera le CAB et le RCR. Chacune des deux équipes vise la victoire pour se racheter, restant toutes les deux sur une contre-performance lors de la précédente journée. En effet, le CAB a perdu face au CRB au stade du 20 Août, alors que le RCR s’est contenté du match nul face à l’USMH sur son terrain.

Reste à savoir maintenant à qui reviendra le dernier mot. L’autre rencontre opposera le NAHD et le MOB, au stade du 20 Août à Alger. Le NAHD, qui reste sur une victoire face au CSC à Constantine, part favori face au MOB qui souffre cette saison. Les Sang et Or veulent profiter de la situation de leur adversaire pour ajouter trois autres points à leur compte.

Cependant, le MOB vise un bon résultat pour améliorer sa position au classement général. Pour les matchs joués jeudi, la JSS a pris le meilleur sur l’USMA un but à zéro. Le MCA s’est imposé face à l’USMBA trois buts à un. Le doyen termine ainsi cette phase aller en champion, avec un total de 30 points.

M. L.