El Bahari et Mamèche ne joueront pas à la JSK

Finalement, les deux attaquants El Bahari et Mamèche, engagés par le club kabyle, ne pourront pas jouer à la JSK.

En effet, les lois de la FAF, notamment l’article 48, interdisent aux clubs professionnels d’engager des joueurs amateurs. C’est ce que nous a confirmé, hier, un membre du conseil de l’administration kabyle que nous avons joint par téléphone : «La loi a changé pour cette saison 2016-2017, on ne peut plus engager les deux joueurs», nous expliquera notre interlocuteur.

Ainsi, le contrat signé pour El Bahari n’est pas valide et le joueur devra continuer à évoluer à l’OM Arzew. Idem pour l’attaquant du RCK, Mamèche, qui ne viendra pas non plus à la JSK, en dépit de l’accord trouvé entre la direction de son club et le club kabyle.

Thomas Izerghouf officiellement Canari

L’attaquant immigré Thomas Izerghouf a paraphé, dans la soirée de jeudi, un contrat de 18 mois avec le club kabyle, au siège de la JSK. Le joueur était arrivé à Tizi-Ouzou dans la soirée de mercredi. Il est donc la deuxième recrue des Canaris après le défenseur Khelili, vu que la Ligue n’a pas qualifié El Bahari. La direction kabyle devra donc recruter trois autres joueurs avant le début de la phase retour.

