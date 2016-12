Une forte participation attendue

Par DDK | Il ya 15 heures 10 minutes | 342 lecture(s)

La 36e édition du Challenge national de Cross-country de la Soummam se déroulera à Acherchour (commune de Boukhellifa), aujourd’hui à partir de 9h du matin.

Cette édition est organisée par la ligue d’athlétisme de Béjaïa, en collaboration avec les APC de Béjaïa et de Boukhellifa. Elle entre dans le cadre de la 3ème étape du challenge national de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) pour la saison 2016-2017, après les cross de Djelfa et Biskra.

Cette épreuve verra une participation importante d'athlètes venus des quatre coins du pays, qui constituera une étape d'évaluation pour les clubs et les ligues, surtout que le cross de la Soummam coïncide avec les vacances scolaires d’hiver. Sur le lieu de la compétition, les organisateurs de la ligue d'athlétisme de la wilaya de Béjaïa ont déployé d’énormes efforts pour réunir les meilleures conditions possibles, nécessaires au bon déroulement de la manifestation.

Neuf courses de différentes catégories sont au programme. On citera les benjamins et benjamines (2 km), les minimes filles (2,3 km), les minimes garçons (2,7 km), les cadettes (3,2 km), les cadets (4,8 km), les juniors garçons (6 km), les juniors filles et dames (4,8 km) ainsi que les seniors hommes (9,6 km). Concernant la remise des prix, elle aura lieu à la fin de chaque course, où les six premiers au classement individuel seront concernés.

Signalons que le 35e cross de la Soummam a été remporté par Khoudir Aggoune (RC Souk El-Tenine) chez les seniors hommes et Semani Rihane (protection civile d’Alger) chez les juniors-seniors dames.

Z. H.