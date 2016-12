«C’est une bonne chose pour l’équipe»

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 260 lecture(s)

«Le club français, le RC Saint Denis, était chez nous dans le cadre d’un partenariat signé entre les deux équipes en été dernier, lors de notre déplacement en hexagone avec la catégorie des U 17 sur leur invitation. Une fois sur place, on s’est mis d’accord pour la signature d’un contrat de partenariat, une forme de jumelage entre les deux équipes dans l’échange sportif et culturel, ainsi que la formation. Le partenariat commence à prendre forme, on les avait conviés pour prendre part au tournoi international organisé par notre club CF Akbou, validé par le bureau fédéral de la FAF et la ligue nationale du football féminin. Nous avons mis en exergue un programme varié, à commencer par la visite de sites touristiques de Béjaïa, (Cap Carbone et Yemma Gouraya). Nous avons aussi programmé une journée pour la cueillette des olives, une des traditions ancestrales de la région. On a été aussi au centre national de loisirs et sport de Tikjda, un véritable bijou que les clubs sportifs doivent impérativement visiter. C’est là qu’on effectue chaque année la préparation d’intersaison, notamment dans son volet physique. Notre partenariat, c’est aussi l’échange d’expériences du métier de gestion des clubs, de coaching, de formation…».

«Le football féminin en Algérie commence à mieux se structurer»

«Depuis la création de la Ligue de football féminin, le football féminin, commence à mieux s’organiser. Désormais, on compte un championnat national, un autre régional et bientôt un championnat pour les petites catégories, ainsi que l’organisation des plateaux pour les écoles durant chaque week-end. Malheureusement, les moyens ne suivent pas forcément, et cela représente un sérieux obstacle pour le développement de cette discipline chez la gent féminine». Heureusement que les sponsors sont là, sinon, «la subvention octroyée par l’APW de Béjaïa au profit du CF Akbou qui évolue en nationale Une est de 60 millions de Cts seulement», dira encore M. Omar Merabet qui ajoute «alors que les dépenses de l’équipe toutes catégories confondues, (soixante athlètes en école et 20 dans chacune des catégories, U 17, U 20 et les seniors), dépassent le milliard. Le club compte plusieurs déplacements à l’Est, à l’Ouest et au centre du pays, ajouter à cela la restauration, le matériel et l’équipement sportif». Heureusement, enchaîne-t-il, «l’équipe compte des sponsors, à l’instar de la laiterie Soummam, qui représente quelque 60% du budget de l’équipe, il y a aussi Renov Moteurs, ainsi que Mobilis, en coupe d’Algérie. Une entrée d’argent qui a permis à l’équipe de réaliser un siège en 2012, d’acheter un minibus pour les déplacements de l’équipe et une ambulance, très indispensable et exigée lors des différentes rencontres, qu’on prête d’ailleurs à d’autres clubs lors des matchs officiels, ainsi qu’aux déplacements des citoyens malades, en dehors des weekends bien sûr».

A M’hena