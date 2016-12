«C’est magnifique !»

Par DDK | Il ya 8 heures 10 minutes | 279 lecture(s)

Le président du club RC Saint-Denis, Arnaud Chirou, a tenu à remercier le club féminin du CF Akbou et à sa tête son président, M. Omar Merabet pour tout ce qu’il a fait et surtout pour l’accueil chaleureux qu’il leur a réservé. «Dès notre arrivée en Algérie, on s’est déplacé avec un préjugé, notamment concernant la situation sécuritaire, mais on a constaté le contraire une fois sur place au point où on a envie que le séjour se prolonge», a-t-il déclaré.

«On est là pour un partenariat»

«On est ici dans le cadre du partenariat signé en été dernier entre les deux équipes. On va essayer de travailler à moyen et long terme, notamment dans l’échange entre nos deux clubs en matière d’expérience et de formation. Cette fois, on est là pour prendre part au tournoi international organisé par le CF Akbou».

«Tikjda, c’est tout simplement sublime»

Le président du RC Saint-Denis ne cache pas son enthousiasme quant à la beauté de la station climatique de Tikjda. «Le cadre est vraiment exceptionnel, il est en train de neiger, on s’est entraînés en altitude. Sincèrement, on regrette de ne pas pouvoir rester plus longtemps. On est très touchés par l’accueil chaleureux de la population. Là où l’on passe, on est bien accueillis. Cela nous fait énormément plaisir, on s’est déplacé avec une délégation composée de 30 personnes dont 24 filles. Ça fait beaucoup pour un déplacement, c’était difficile à gérer, mais les responsables du club d’Akbou nous ont tout facilité».

«Malgré le manque de moyens, le CF Akbou fait un bon travail»

«Sincèrement, je suis agréablement surpris par la volonté affichée par les dirigeants du club d’Akbou. Avec le peu de moyen qui existe, en matière d’infrastructures, ils font quelque chose de grand», dira-t-il en ajoutant : «À leur place, on aurait tout abandonné, on aurait baissé les bras». Ce ne sont pas les problèmes qui manquent en France et en tant que coachs, on rencontre aussi des problèmes, mais contrairement à ceux de nos amis d’Akbou, les nôtres sont des problèmes de «riches». J’espère que le partenariat entre les deux équipes sera fructueux».

