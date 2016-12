Draâ Ben Khedda désormais seule devant

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 286 lecture(s)

Dans la rencontre au sommet de cette douzième journée, l’USM Draâ Ben Khedda n’a pas fait de détail face à son concurrent direct l’ES Bir Ghbalou en l’éjectant du haut du tableau pour s’emparer seul du fauteuil de leader au terme d’une rencontre qui a tenu toutes ses promesses.

Les supporters qui ont assisté à ce choc des titans ont eu pour leur argent, au vue des belles facettes qu’ont montrées les 22 acteurs tout au long des 90’ de jeu et le dernier mot est revenu aux Ciel et Blanc de Mirabeau qui l’ont emporté sur le score de 2 à 0. L’USMD demeure ainsi imperturbables dans son fief et en déplacement, en témoigne son invincibilité depuis la cinquième journée. En effet, les poulains de Nacer Zekri, qu’on disait sur ces mêmes colonnes qu’ils seront confrontés à une situation qui s’annonçait difficile face à un onze de l’ESBG, se sont finalement imposés et enrichissent ainsi leur compteur de trois-points supplémentaires face à leur concurrent direct pour l’accession. Cette neuvième victoire démontre les réelles possibilités des hommes de Hocine Kaci qui affichent clairement leur prétention de ne pas faire de la figuration pour leur première saison, mais pour accédé au palier supérieure. Cette pole position ne sera pas sans booster le moral des camarades de Nadir Benoufella à trois journées de la fin de la phase aller. L’autre bonne affaire de cette nouvelle manche est à mettre à l’actif du CRB Kherrata, qui est allé chercher les trois-points à Aouzellaguen, enfonçant d’avantage l’Olympique d’Akbou qui reste sur une série de six défaites consécutives. Une belle performance qui permet aux poulains de Nadjib Bidouhani de rester dans la course à trois points du leader. L’autre affiche intéressante de cette journée est le derby de Bordj Menaeil qui s’est jouée dans un stade plein à craquer entre la JSBM et le WRBM et dans un fair-play total. Cette confrontation n’a pas connu de vainqueurs puisque les deux équipes se sont séparées par un match nul (1 - 1). Les poulains de Rachid Boukhlif ont ouvert la marque, avant que la JSBM n’égalise à la 89e minute de jeu. L’ES Draâ El-Mizan a été tenue en échec devant son public, perdant deux précieux points face à une accrocheuse équipe de Ouled Moussa et qui voit ainsi ses chances s’amenuiser de jour en jour concernant la lutte pour l’accession. Le derby de la wilaya de Bouira, entre le MCB et la JS M’Chedallah est revenu aux poulains d’Ali Tellal, qui renouent avec la victoire en remportant les trois points mis en jeu. Dans le bas du tableau, le HC Ain Bessam a réussi son match à domicile devant Gouraya, alors que la situation s’aggrave pour le onze d’El Kseur, qui est revenu bredouille de son déplacement à Béjaïa face à l’USMB en concédant un second but dans le temps additionnel. Enfin, on retiendra lors de cette journée le réveil du CRB Isser qui est allé chercher sa seconde victoire consécutive à Timezrit.

Samy H.