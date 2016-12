Quand Si Ali montre la voie…

Par DDK | Il ya 8 heures 9 minutes | 246 lecture(s)

Le choc de la 12e journée de la Régionale II, groupe A, qui a opposé, hier samedi au stade Oukil Ramdane, les deux co-leaders l’USM Draâ Ben Khedda et l’ES Bir Ghbalou, est finalement revenu aux Débékois. Les poulains de Nasser Zekri ont arraché une belle victoire sur le score de deux buts à zéro. L’ouverture du score est survenue à la 28’ sur penalty obtenu par Madjid Meghrici qui a vu son tir repoussé de la main par un défenseur de l’ESBG. Si Ali transforme avec brio la sentence et donne l’avantage aux Ciel et Blanc à la grande joie des supporters de l’USMDBK venus en grand nombre au stade Oukil Ramdane. En seconde période, les camarades de Madjid Meghrici sont revenus à la charge et ont réussi à doubler la mise à la 65’ d’une jolie reprise de Hamdini Rachid, le stoppeur, en ne laissant aucune chance au gardien de l’ES Bir Ghbalou qui n’a fait que constater les dégâts. Une victoire qui permet aux Débékois de se détacher de trois points de leurs adversaires du jour. Ils totalisent désormais 29 points après douze journées jouées. Les Ciel et Blanc sont bien partis pour finir cette phase aller avec panache et ce, à trois journées de sa fin.

Massi Boufatis