«C’est la victoire des supporters»

Par DDK | Il ya 8 heures 10 minutes | 238 lecture(s)

Le coach de l’USM Draâ Ben Khedda, Nasser Zekri, était aux anges au coup de sifflet final de l’arbitre. «C’est une belle victoire qui nous permet de prendre seuls la première place. On a joué face à une coriace équipe de Bir Ghbalou, mais on a su comment gérer le match et ce, grâce au soutien de nos fidèles supporters», a-t-il déclaré. Et de conclure: «C’est la victoire de nos fans qui sont venus en grand nombre au stade Oukil Ramdane. Ils nous ont fait transcender et ils sont à remercier pour leurs encouragements. Et Dieu merci on ne les a pas déçu et nos fans sont uniques et nous ont beaucoup aidé et j’espère qu’on leur offrira l’accession en fin de saison».

Propos recueillis par Massi Boufatis