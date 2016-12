Azeffoun accroche Sour El Ghozlane

Par DDK | Il ya 8 heures 10 minutes | 259 lecture(s)

Le choc qui a mis aux prises l’E Sour El Ghozlane, deuxième au classement, à l’ES Azeffoun qui entretient l’espoir de jouer l’accession, a été très disputé et les deux équipes se sont données à fond durant les 90mn. Au final, cette rencontre avancée de la 12e journée s’est achevée sur le score de parité d’un but partout, au grand bonheur des Marins qui reviennent à la maison avec un précieux point. Les gars de Sour El Ghozlane, eux, ont raté une occasion en or de prendre les commandes au classement de la Régionale I. Deux autres matchs avancés ont eu lieu avant-hier. L’IR Bir Mourad Raïs qui a accueilli l’EC Oued Smar a été tenue en échec sur son terrain et devant ses supporters, en faisant 1 à 1, alors que la lanterne rouge, le CB Sidi Moussa, a été terrassée par la JS Tixéraine en chutant lourdement sur le score sans appel de 6 buts à 1. Les autres rencontres de cette 12e journée étaient prévues pour la journée d’hier.

A. M.