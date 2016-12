Bouchicha Hichem s’offre la 36e édition

Par DDK | Il ya 8 heures 10 minutes | 252 lecture(s)

Le magnifique site d’Acherchour, dans la commune de Boukhelifa, a abrité, dans la matinée d’hier, la 36e édition du Challenge cross de la Soummam.

Il s’agit de la 3e étape des courses de la FAA, avec une participation de pas moins de 1 256 athlètes, dont 913 représentants, 103 clubs venus de 16 wilayas. Cet événement a été rehaussé par la présence de plusieurs élus des APC de Béjaïa, Boukhelifa, Souk El Tenine et de Tichy, des responsables militaires, ceux de la ligue de Béjaïa, du président de la fédération d’athlétisme, sans oublier les amoureux de la course. Concernant l’organisation, elle a été, de l’avis de tous les présents, une réussite totale et tous les volets ont été bien pris en charge par les organisateurs qui cumulent un capital expérience inestimable, comme l’atteste M. Nordine Meddour, président de la ligue de la wilaya de Bejaia. «Nous avons assisté aujourd’hui à une bonne organisation où toutes les conditions nécessaires ont été réunies. La participation est très importante avec un niveau très appréciable. Les petites catégories de nos clubs ont eu de bons résultats et les cadets et juniors se sont donnés à fond aussi. Je tiens à féliciter tous les participants ainsi que les organisateurs’’, dira-t-il. Concernant les résultats, les différentes courses ont été dominées par les équipes de Bordj Bou Arréridj. En revanche, la course la plus attendue était celle des seniors hommes, où les athlètes de l’équipe nationale militaire Bouchicha Hichem et Haraoui Mansour ont pris respectivement la première et la seconde place, alors que la 3e est revenue à Cheniti Amine (Souk Ahras). Chez les juniors-seniors dames, c’est Cherah Ryma (sans club) qui s’est offert la première place, suivie d’Ait Athmane Syham (BBA) et Kechiti Loubna (BBA). Signalons qu’à la fin des courses, des cadeaux et des diplômes ont été remis aux vainqueurs dans une ambiance chaleureuse et festive.

Z. H.