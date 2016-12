Ouf, enfin une victoire à Tizi !

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 1096 lecture(s)

Il a, donc, fallu attendre quatre mois et la 15e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1 Mobilis pour voir les Canaris du Djurdjura s’offrir leur premier succès at home. La JSK qui a laissé filer 15 points sur ses bases, en concédant 6 matches nuls et une défaite, a réussi, enfin hier, à battre le CR Bélouizdad, son invité du jour, en s’imposant 1 à 0. Une réalisation signée en première mi-temps par Mohamed El Hadi Boulaouidat. Les camarades de Rial ont arraché la victoire aux forceps, et ce, malgré l’infériorité numérique du CRB en seconde période. Pour l’autre match qui a mis aux prises le Nasr Hussein Dey au MO Béjaïa, il s’est achevé sur le score d’un but à zéro en faveur des Nahdistes. Le MOB se complique davantage la tâche et reste à la dernière place au classement. Le CA Batna qui a accueilli son homologue du RC Relizane, n’a pas pu faire mieux en se contenant d’un match nul d’un but partout au stade Sefouhi de Batna. Un résultat qui n’arrange personne du moment que le RCR reste en bas du tableau, alors que le CAB a raté une occasion en or de gagner quelques places au classement.

A.M.