La JS Azazga respire mieux

Par DDK | Il ya 5 heures 50 minutes | 181 lecture(s)

La JS Azazga, qui était en appel chez le CRB Aïn Djasser pour le compte de la 13e journée de la division inter régions groupe Centre- est, n’a pas raté l’occasion pour arracher un précieux point.

Un nul sur le score d’un but partout pour les Azazguis qui respirent un peu et ce à deux journées du baisser de rideau de la phase aller du championnat. Les Rouge et Noir ont bataillé dur pour s’offrir ce point qui aura son pesant d’or au décompte final. Du coup, les poulains de Hocine Chikhi remontent à la 13e place avec 10 points aux côtés du WA Rouiba terrassé par l’IRB Berhoum sur le score sans appel de 4 à 0. En haut du tableau, le FC Bir El Arch dicte sa loi et s’empare des commandes à la faveur de son succès, face à l’USM Sétif 2 à 0. L’OMR El Annasser pointe à la deuxième place avec une unité de retard sur le leader, suite à son succès en déplacement 1 à 0 devant le CA Kouba. L’ES Ben Aknoun a raté une occasion en or de rester à la première place après son faux pas à domicile 1 à 1 devant HAC Hydra et dégringole à la 4e place aux côtés de l’ES Berrouaghia, 3e au goal-average, qui a battu le MB Hassi Messaoud 4 à 3. Le nouveau promu, l’IRB Ain Lahdjar, continue son ascension en s’offrant cette fois le CRB Ouled Djellal en s’imposant 2 à 0, alors que l’AS Bordj Ghedir marque le pas devant la lanterne rouge le NRB Achir en faisant un but partout.

A.M.