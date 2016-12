L’US Auzia en solide leader

Par DDK | Il ya 5 heures 50 minutes | 149 lecture(s)

Rien ne semble arrêter l’Union Sportive d’Auzia, l’USA qui poursuit son ascension et en écrasant tout sur son chemin. La dernière victime d’Auzia n’est autre que la JS Bouaklane qu’elle a écrasée sur le score net de (3 / 0). Ainsi, sur les dix rencontres disputées, l’équipe de l’antique Sour El Ghozlane en a remporté neuf et porte son écart à six points sur son poursuivant direct, le DRB Kadiria qui confirme par ailleurs son réveil en venant à bout de la coriace équipe de l’USC Khebouzia (2 / 0). La lanterne rouge, l’IRB Esnam qui n’a pas disputé son dernier match prévu face au DRB Kadiria, a connu un nouveau revers puisqu’il a été écrasé au stade de Haizer par l’O C Adjiba (0 / 5). Le FC Thamellahth s’est racheté de sa dernière déconvenue à domicile en allant battre l’UB Mesdour sur le score de (1 / 2). De son côté, le CR Thameur a pris le meilleur sur son adversaire du jour, le CR Bordj Okhris, par la plus petite des marges.

A M’hena